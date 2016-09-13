Ульяновск, 13 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. С 29 сентября по 16 октября Ульяновскстат проведет опрос взрослого населения по употреблению табака. Полученные сведения являются конфиденциальными, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Дэвид Тенирс. Курильщик

Опрос проводится в целях исполнения обязательств России, связанных с присоединением России к Рамочной конвенции Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе против табака. организаторы мероприятия — Минздрав РФ совместно с ВОЗ и Росстатом.

В ходе обследования будут задаваться вопросы об употреблении табачных изделий, курению в разных местах, рекламе табака и общие вопросы о табачных изделиях и здоровье. В обследовании участвуют как курящие, так и некурящие респонденты. Результаты этого обследования помогут Министерству здравоохранения откорректировать текущие и запланировать новые программы по укреплению здоровья в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос курильщиков, в котором приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Согласно полученным данным, в России количество курильщиков постепенно снижается. Так, в 2013 году называли себя курильщиками 40% населения, в 2014 — 38%, в 2015 доля снизилась до 32%, а при последнем опросе была получена доля курильщиков в размере 28%. Между тем, растет популярность электронных сигарет.

Курит почти половина мужского населения страны — 47%. Курильщиков среди женщин насчитывается 13%. Средний стаж российского курильщика составляет почти 18 лет. Среди мужчин стаж потребления табака несколько выше — более 19 лет, а среди женщин немного меньше — чуть более 13 лет.

Среднее количество выкуриваемых сигарет составляет 16 штук в день. Среди мужчин этот показатель достигает 18 сигарет в день, а среди женщин — 11. Стоит отметить, что интенсивность курения растет прямо пропорционально возрасту курильщиков. Так, если молодежь в среднем выкуривает 12 сигарет в день, то среди граждан старше 60 лет этот показатель превышает 18 штук ежедневно.

4% курильщиков табака курят одновременно и электронные сигареты. Несколько выше доля электронных курильщиков в женской аудитории (6%) и в молодежной группе респондентов (5%). Половина курильщиков начали использовать электронные сигареты в течение последнего года, а средний стаж составляет 2,2 года.