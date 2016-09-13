Москва, 13 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В подъезде одного из домов Москвы мужчина отнял сумку с деньгами у возвращавшейся с учёбы первокурсницы. Злоумышленник угрожал девушке топором, передаёт Life.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

18-летняя девушка вошла в подъезд, и в этот момент к ней подбежал незнакомец, размахивающий топором. Угрожая расправой, он отнял у студентки рюкзак и убежал в неизвестном направлении.

Потерпевшая тут же заявила о случившемся в полицию. Она оценила сумму материального ущерба в десять тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали налётчика и установили его личность — им оказался 39-летний Алексей С., москвич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Москве был объявлен план «Перехват» после нападения на женщину: трое неизвестных отняли у москвички сумку, в которой находилась крупная сумма.