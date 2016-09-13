Москва, 13 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В августе 2016 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 451,1 тыс. единиц, что на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщают аналитики агентства «Автостат».

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Лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная Lada: в августе было продано 123,1 тысяч автомобилей это марки, что на 6,5 меньше, чем годом ранее. Доля рынка, которую занимает Lada, составляет более 27% от общего объема. Самой популярной среди иностранных брендов стала японская Toyota, чей результат достиг 51 тысячу машин, что на 8,3% больше, чем в августе 2015 года. Третье место в рейтинге занимает Nissan, который тоже показал рост в 8%.

На российском рынке было реализовано более 24 тысяч подержанных автомобилей этой японской марки.

В модельной структуре вторичного рынка лидером по-прежнему является в автомобиль Lada 2114 — продано 13,7 тыс. машин, однако в этом году продажи модели на 1,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Второй по популярности стала модель Lada 2107, чьи продажи снизились на 14,5% и составили 12,3 тысяч машин. На третьем месте в списке модель Ford Focus (11,6 тыс. шт.; +5,7%), который удерживает титул самой продаваемой иномарки на рынке легковых автомобилей с пробегом.

«Рынок новых автомобилей продолжает падать, подержанных — расти. Во многом это связано с тем, что в нынешних экономических условиях именно вторичный рынок для потенциальных покупателей выглядит более привлекательно, так как автомобили с пробегом дешевле, чем новые», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM эксперт агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По его словам, подержанные авто, помимо низкой цены, больше привлекают покупателей, потому что их можно купить без привлечения заемных средств, не нужно оформлять КАСКО, а также отсутствуют другие расходы, связанные с покупкой допоборудования. Дилеры в свою очередь, отметив рост спроса на подержанные авто, всё больше уделяют внимание этому направлению.

По итогам восьми месяцев 2016 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил около 3,4 млн единиц, показав рост на 8,5%.