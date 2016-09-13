Лиссабон, 13 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум.



pixabay.com Рука в крови

Французский дипломат, входящий в делегацию Европейского союза в Тунисе, получил ножевые ранения 10 сентября в португальской столице, когда на него напал его 23-летний сын, сообщает Le Parisien.

По данным властей Лиссабона, 12 сентября пострадавший находился в стабильном состоянии, хотя прогнозы врачей носят «сдержанный характер».

Как отметили в полиции общественной безопасности, нападение произошло в одном из отелей столицы Португалии, когда сын пострадавшего, который проходит в Лиссабоне обучение, нанес своему отцу, пришедшему навестить его, «ножевые удары», а также удары кулаком и ногами. Нападавшего задержали, ему, как заявили в полиции, требуется «психиатрическая помощь». На этой неделе он предстанет перед судом.

53-летний дипломат, который получил ранения брюшной полости, шеи и лица, был доставлен в одну из больниц столицы. Как отметили в дипломатическом ведомстве Франции, речь идет о личном конфликте. Более подробной информации не раскрывается.