Челябинская область, 23 августа, 2013, 10:10 — ИА Регнум. В Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении двух 24-летних граждан Республики Узбекистан - Закирова Анзора и Султонова Сардора, которые осенью 2012 года в лесопарковой зоне города Челябинска совершили ряд дерзких разбойных нападений и изнасилований. Об этом 23 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По данным следствия, Закиров и Султонов приезжали из Республики Узбекистан в город Челябинск на заработки, последние несколько лет проживали в Челябинске постоянно. В августе 2012 года они вступили в преступный сговор с целью совершения разбойных нападений. Своих жертв они подыскивали поздним вечером на пешеходной дорожке, проходящей от памятника Курчатову до улицы Худякова в Центральном районе города Челябинска. Увидев молодые пары, злоумышленники нападали на них сзади, наносили потерпевшим удары палками, руками и ногами, после чего отбирали у них сотовые телефоны, драгоценности и деньги.

Всего обвиняемыми в период с августа по ноябрь 2012 года было совершено четыре разбойных нападения, жертвами которых стали пять девушек и три юноши в возрасте от 18 до 25 лет. Общая стоимость похищенного имущества превысила 120 тысяч рублей. В двух случаях обвиняемые, после разбойного нападения, совершили изнасилования потерпевших.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.