Якутск, 13 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Выполнение плановых показателей по объемам перевозки грузов в Якутии тормозится из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на всех реках республики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала научный сотрудник НИИ региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета Анна Делахова.

Василий Суриков. Река Обь. 1895

По её словам, в последнее время, работники водного транспорта отмечают главную проблему летней навигации — это мелководье на внутриводных путях, поэтому проведение дноуглубительных работ на данный момент является приоритетной задачей для развития речных перевозок в регионе.

«Речные перевозки для нашей республики были, есть и останутся жизненно необходимыми, а внутренний водный транспорт — основным видом транспорта для северного завоза», — также подчёркивает эксперт.

Она называет речной транспорт самым экономически выгодным для Якутии и считает, что даже с запуском железнодорожного сообщения потребность в доставке грузов водным транспортом в отдалённые северные районы всё равно останется.

Анна Делахова обращает внимание на то, что себестоимость речных перевозок ниже железнодорожных, а возможность доставить груз ближе к конечному пункту — выше, так как все крупные населённые пункты находятся по берегам рек.

«К тому же, отсутствие разветвлённой сети наземных дорог даже в долгосрочной перспективе оставляет за водным транспортом решающую роль в обеспечении перевозок грузов для Арктики», — подчеркнула эксперт СВФУ. По её данным, из общего объема перевезённых грузов всеми видами транспорта за 2013−2015 годы доля речных перевозок в среднем составила 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация-2016 в Якутии проходит сложно из-за низкого уровня воды в реках, в том числе в Лене. По этой причине, по данным на 9 сентября Северный завоз в республике выполнен только на 65%.