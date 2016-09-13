Новосибирск, 13 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Три новосибирских кандидата в депутаты Государственной думы от «Партии Роста» написали заявление о снятии своих кандидатур с выборов. Так, Иван Стариков (лидер партийного списка в регионе и новосибирского отделения этой политической организации), который выдвигался по округу №136, Матвей Кузнецов (округ №137) и Андрей Зайцев (округ №138) отреагировали на решение Новосибирского областного суда о снятии еще одного кандидата от партии Вячеслава Казакова (округ №135) с выборов за сокрытие информации о судимости. Таким образом, в Новосибирской области может не остаться ни одного претендента от «Партии Роста» на мандат в Госдуме по одномандатным округам.

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Как написал на своей странице в Facebook Иван Стариков, на этот «непростой» для каждого из кандидатов шаг, они «пошли осознанно и взвешенно». «Другого морального выбора у нас просто не было. Сегодня Верховный суд незаконно отстранил от выборов нашего четвёртого мушкетера Вячеслава Казакова, который баллотировался по 135 округу. Все знают, что это было сделано из мести тухлых гвардейцев кардинала. Он поймал на нарушении избирательного законодательства видного единоросса Андрея Каличенко и обоснованно потребовал лишить его регистрации. «Партию Роста» решили публично наказать, чтобы другим неповадно было. Что-ж пойдём в Конституционный суд и добьёмся правды», — отметил в своем посте Стариков, подчеркнув, что они будут требовать у председателя ЦИК Эллы Панфиловой немедленного роспуска Избирательной комиссии Новосибирской области.

В областной избирательной комиссии ИА REGNUM подтвердили и факт снятия Новосибирским областным судом Вячеслава Казакова и наличие заявлений от трех кандидатов «Партии Роста» о добровольном снятии с выборов.

«Новосибирский областной суд 9 сентября принял решение аннулировать регистрацию Вячеслава Казакова. Сегодня кандидат подал апелляцию на решение суда, когда она будет рассматриваться в Верховном суде — я не готов сказать, но понятно, что это будет не позднее одного дня до голосования, то есть не позднее субботы», — сказал ИА REGNUM секретарь Новосибирского избиркома Сергей Лебедев.

При этом поступок других кандидатов «Партии Роста» Лебедев назвал «политическим демаршем» и заявил, что таким образом они сильно усложнили работу участковым избирательным комиссиям.

«Вчера они представали заявления о том, что отказываются от дальнейшего участия в выборах, мотивировав этот политический демарш (будем так говорить) тем, что комиссия приняла решение обратиться в суд об аннулировании регистрации Казакова и, что областной суд принял такое решение. Самое интересное, что, если Верховный суд отменит решение Новосибирского областного суда в отношении Казакова, тогда Вячеслав Казаков останется в избирательных бюллетенях, а эти три кандидата — нет», — отметил представитель областного избиркома, подчеркнув, что у комиссии изначально вообще были сомнения подавать или нет обращение в суд по Казакову, но решено было все же, что избиратель вправе знать, выносился ли в отношении его кандидата обвинительный приговор суда или нет.

Заседание по заявлениям трех кандидатов от «Партии Роста» состоится уже завтра, 14 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Верховный суд РФ удовлетворил заявление Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов в Государственную думу новосибирского кандидата Вячеслава Казакова, который шел третьим в региональной части списка «Партии Роста». Такое решение суд принял в связи с тем, что Казаков скрыл при выдвижении сведения о своей судимости.

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После этого окружная избирательная комиссия приняла решение подать в суд заявление об отмене регистрации Казакова и в качестве кандидата-одномандатника.Отметим, что ранее Казаков через суд пытался добиться снятия с выборов первого замгендиректора «Энергомонтажа» Андрея Каличенко («Единая Россия»).

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Выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября. Новосибирская область разделена на четыре избирательных округа.

Напомним, в выборах в Госдуму по партспискам участвуют 14 партий — «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».