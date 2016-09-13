Бангкок, 13 сентября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В общей сложности 2 944 мигранта, в основном из Мьянмы, нелегально работали на 5 626 предприятиях по всей стране в течение последних 11 месяцев, заявил Арак Промманэ, глава департамента занятости Таиланда, сообщает 13 сентября Bangkok Post.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

«Гастарбайтеры из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи могут официально устроиться в 24 видах бизнеса и сфере коммунально-бытового обслуживания. В соответствии с королевским указом от 1979 года, остальные 39 профессий доступны только для граждан Таиланда», — сказал Арак Промманэ.

В соответствии с приказом Национального совета по вопросам мира и порядка, в период с 1 октября 2015 года по 31 августа 2016 года только в Бангкоке были проверены 2 988 предприятий, на которых работает 52 639 гастарбайтеров, сообщил Арак Промманэ.