Москва, 13 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Избирательная кампания 2016 года характеризуется возникновением в регионах альтернативных команд, которые стремятся оттеснить действующих управленцев от власти. В ряде случаев местные элиты начинают терять контроль над ситуацией, что выражается в непродуманных и панических действиях — наиболее выразительный пример такого поведения дает Оренбургская область. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной докладу Института глобализации и социальных движений «Особенности региональных выборов. Опыт 2016», заявил руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«В Оренбурге произошел скандал, который буквально вылился в международное пространство — это, пожалуй, самая громкая блокировка агитации, которая была в России на этих выборах, и самая нелепая и абсурдная», — заявил Колташов.

Речь идёт о блокировке агитационного автобуса кандидата от партии ЛДПР Сергея Катасонова, которая произошла в конце августа. Автобусу перекрыли дорогу пожарная машина и два школьных автобуса, а также рабочий транспорт областной администрации, в том числе машины губернатора Юрия Берга. Участие в блокировке автобуса также принял и местный участковый полицейский.

Позднее выяснилось, что агитационный автобус мог пересечься с официальным мероприятием главы региона. Событие повлекло волну публикаций, в том числе в федеральных и даже иностранных изданиях.

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«Это образец бездумной борьбы в регионах за власть. И он демонстрирует не столько невысокого уровня стратегическое мышление, сколько панику», — подчеркнул Колташов.

«Это сделано исключительно под влиянием паники — она уже где-то прорывается, где-то её сдерживают. Там, где губернаторы похитрее, они стараются показать, что допускают свободное течение всех рек, и самое главное — не подставляются. Не делают ставок, не вступают в борьбу с кандидатами и находятся над схваткой», — пояснил он.

Поясняя сложившуюся политическую ситуацию в Оренбургской области, эксперты ИГСО напомнили, что в этом регионе возникла единая оппозиционная структура — «Альтернативное правительство Оренбургской области» — куда вошли КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и ряд общественных организаций. Фактическим лидером такого оппозиционного блока является депутат Госдумы Сергей Катасонов, который теперь выдвигается в нижнюю палату парламента от ЛДПР по одномандатному округу.

И несмотря на то, что в последние месяцы руководство регионального отделения КПРФ дистанцировалось от остальных участников оппозиционного блока, многие рядовые коммунисты продолжают активно работать в рамках данной коалиции.

Колташов уверен, что в Оренбурге готовятся фальсификации. «Туда приезжал депутат Госдумы Луговой, который пообещал не допустить фальсификаций. Но как мы знаем, если Москва не одернет, то никто хорошо задуманную и дурно выполненную фальсификацию не остановит. Её все заметят, но никто не отменит», — подчеркнул эксперт ИГСО.

Отметим, что высокая популярность Сергея Катасонова в Оренбургской области частично связана с событиями 2014 года, когда он был снят с участия в губернаторских выборах. По мнению многих наблюдателей и аналитиков, снятие было вызвано опасениями губернатора Юрия Берга, который рисковал проиграть.

Добавим, что на выборах в Госдуму в Оренбурге будут присутствовать долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Всего же 18 сентября на территории Оренбургской области завершатся 43 избирательных кампании. В Госдуму депутатов изберут по партспискам и трем округам, в региональный парламент — по 23 округам и 24 депутатов по партспискам.