Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. После того, как на Камчатке начнется сбор картофеля и других овощей, регион отправит дополнительную гуманитарную помощь жителям Приморья, которые потеряли свой урожай после мощного тайфуна и циклона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров.

pixabay.com Картофель

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Пока планируется направить в Приморский край 40 тонн картофеля и других овощей. «Пока же мы отправляем воду и продукты с длительным сроком хранения. На морское судно уже погрузили 4,5 тонн бутилированной воды, а также разнообразные мясные и рыбные консервы. Через несколько дней судно причалит в порт Владивосток», — пояснил Сергей Хабаров.

Чиновник отметил, что Камчатка готова оказать любую посильную помощь жителям соседнего региона. Для этого, в частности, вскрыт и местный резерв.

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Кроме того, в Приморье уже работают более 100 камчатских спасателей. Они задействованы в нескольких пострадавших районах. Сотрудники МЧС помогают энергетикам восстанавливать энергоснабжение, разбирают завалы, переправляют людей.

Как сообщало ИА REGNUM в последние дни августа на Приморский край обрушился мощный тайфун, а потом и циклон. Многие населенные пункты оказались под водой, инфраструктура разрушена.