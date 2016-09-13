Киев, 13 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Жители Украины могут оказаться в тяжёлом положении, встретив зиму в холодных квартирах. Эксперты считают, что запас газа для отопления, имеющийся у страны, может оказаться недостаточным с учётом предстоящих морозов, сообщают украинские «Вести».

Константин Коровин. Зимой

Уточняется, что первые два месяца нового года могут оказаться слишком холодными, принимая во внимание расчёты украинского правительства по энергоресурсам. Комментируя возможные украинские энергозатраты, директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич заявил, что в настоящий момент в украинских газохранилищах имеется около 14,5 млрд кубических метров газа, и этого недостаточно — нужно минимум 17 млн кубов.

«Министр топлива заявил, что нам необходимо еще 2,5 млрд тонн, чтобы пройти зиму. Однако хочу напомнить, что зимой 2012 года из-за морозов Украина потребила 20 млрд тонн», — сказал он. Марунич напомнил, что в ту зиму в состав Украины ещё входил Крым и работали промышленные предприятия.

«Нам пришлось отбирать газ из транзитной трубы, в результате болгарские и австрийские бабушки мерзли в своих домах, потому что Европа реально недополучила 15% газа. Тогда скандал удалось замять», — заявил он.

Эксперт отметил, что до сих пор так остро проблема обогрева не стояла из-за двух последних относительно тёплых зим. Но грядущая зима ожидается морозной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодаря системе жилищных субсидий размер платежей за жилищно-коммунальные услуги для украинских граждан после установления рыночной цены на газ на Украине будет меньше, чем в 2015 году. «Это лучший ответ всем популистам», — сказал он.