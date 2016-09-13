Москва, 13 сентября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В поездах Московского центрального кольца запустили систему обеззараживания воздуха. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, данная мера необходима для защиты пассажиров от возможных инфекций и вирусов в вагонах.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Так, воздух очищается при помощи ультрафиолетовых ламп, также его пропускают через специальные фильтры. Климатические установки располагаются на крыше каждого вагона.

Кроме того, установлена климат-система в кабине машиниста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, движение по МЦК запустили 10 сентября. Пассажирам стали доступны 26 остановочных пункта на новом кольце, 11 пересадок на метро и 6 на электрички. Согласно планам властей, будут открыты еще 5 станций МЦК.

В течение сентября проезд по кольцу бесплатный. Кроме того, до 10 октября будут проводить бесплатные экскурсии по кольцу.

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