Москва, 13 сентября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Нефть 12 сентября показала разнонаправленную динамику, отыграв во второй половине дня утреннее падение. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, ситуация складывается неоднозначная.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С одной стороны, рынок ждет соглашения о заморозке объемов добычи, что поддерживает энергоноситель. С другой, в США продолжает расти число работающих буровых установок, сигнализируя о том, что сланцевики вполне могут выдержать текущий уровень цен. А это рост предложения и сохранение переизбытка на мировом рынке, чего опасаются в ОПЕК», — пояснила Рогова.

«Сегодня, 13 сентября, Brent будет ждать публикации еженедельных данных по коммерческим запасам в США от API. Последние данные свидетельствовали о резком сокращении показателя. Но, скорее всего, это не станет тенденцией, так как в США завершается сезон отпусков. Даже небольшого роста запасов может оказаться достаточно, чтобы Brent снова вернулась к отметке 47,00», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, стоимость нефти после непродолжительного ралли 12 сентября вернулась к негативной динамике, поскольку инвесторы фиксируют полученную прибыль, а также продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По состоянию на 08.22 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,70% — до $47,98 за баррель, нефть марки WTI — на 0,89%, до $45,88.