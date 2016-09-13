«Нефть: ситуация неоднозначная»
Москва, 13 сентября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Нефть 12 сентября показала разнонаправленную динамику, отыграв во второй половине дня утреннее падение. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, ситуация складывается неоднозначная.
«С одной стороны, рынок ждет соглашения о заморозке объемов добычи, что поддерживает энергоноситель. С другой, в США продолжает расти число работающих буровых установок, сигнализируя о том, что сланцевики вполне могут выдержать текущий уровень цен. А это рост предложения и сохранение переизбытка на мировом рынке, чего опасаются в ОПЕК», — пояснила Рогова.
«Сегодня, 13 сентября, Brent будет ждать публикации еженедельных данных по коммерческим запасам в США от API. Последние данные свидетельствовали о резком сокращении показателя. Но, скорее всего, это не станет тенденцией, так как в США завершается сезон отпусков. Даже небольшого роста запасов может оказаться достаточно, чтобы Brent снова вернулась к отметке 47,00», — считает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, стоимость нефти после непродолжительного ралли 12 сентября вернулась к негативной динамике, поскольку инвесторы фиксируют полученную прибыль, а также продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По состоянию на 08.22 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,70% — до $47,98 за баррель, нефть марки WTI — на 0,89%, до $45,88.