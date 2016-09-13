Саратов, 13 сентября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В августе 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области составил 99,9%, на продовольственные товары — 99,5%, непродовольственные — 100,5%, платные услуги — 1000%. Такие данные приводит Саратовстат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области в августе 2016 года составила 3051,74 рубля, это самый низкий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. В Марий Эл и Пермском крае стоимость набора составляет 3400,41 рубля и 3589,71 соответственно. Максимальная стоимость набора — в Самарской области (3758,33 рубля).

Стоимость условного (минимального) набора рассчитывается исходя из единых для всех субъектов РФ норм потребления, утвержденных Росстатом, и используется только для сопоставления уровня цен на продукты питания по регионам РФ, отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года индекс потребительских цен на продовольственные товары зафиксирован на уровне 0,3%, на непродовольственные — 0,5%, на платные услуги — 0,2%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем в регионе в мае составила 3021,45 рубля.