Нарьян-Мар, 13 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В первых числах октября в селе Нижняя Пеша НАО пройдет совещание с участием граждан, занятых рыболовством в западной части округа, руководителей рыболовецких колхозов, а также представителей власти. В первую очередь стороны обсудят возможность организации добычи и переработки рыбы в данном регионе и приема сырья от местного населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Константин Коровин. Порт. 1894

Решение провести совещание было принято в июле во время посещения главой региона рыбоперерабатывающего цеха Ненецкого рыбакколхозсоюза в Нарьян-Маре. Тогда глава НАО Игорь Кошин предложил руководителю организации Алексею Дитятеву рассмотреть возможность открытия перерабатывающих цехов в поселениях и приобретать сырье для переработки у сельских рыбаков.

Сейчас с муниципальными властями формируется повестка совещания. По словам главы МО «Пешский сельсовет» Галины Смирновой, рыбаков муниципалитета интересует возможность добывать анадромные виды рыб в реках Пеша и Волонга. В 2015 году Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК НАО заключен контракт с ФГБНУ «ПИНРО» на выполнение научно-исследовательских работ по определению границ рыбопромысловых участков в бассейнах рек Индига и Волонга, а также по оценке фактического состояния запасов горбуши и других промысловых рыб в этих реках. В конце прошлого года институт представил отчет по выполнению первого этапа работ, согласно которому в реки Индига и Волонга заходит на нерест большое количество горбуши и гольца арктического, а их нерестилища находятся в хорошем состоянии. После выполнения второго этапа будут даны рекомендации о возможных объемах и способах вылова анадромных видов рыб и определению границ рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства. В конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка смогут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Добытая рыба будет реализована жителям населенных пунктов Тиманского, Пешского, Омского и Канинского сельсоветов.

Также специалисты профильного Департамента подсчитали возможные объемы добычи рыбы на западном кусте. В Кие, Шойне, Неси, Вижасе, Оме, Снопе, Волонге, Белушье, Прищатинице и Лудоватом общий вылов наваги, сельди, корюшки, камбалы, миноги, горбуши и гольцов может составить более 900 тонн. Переработку выловленной рыбы, по мнению экспертов, можно организовать в селе Несь, деревне Ома, деревне Белушье или селе Нижняя Пеша. Это может быть заморозка целой и потрошеной рыбы, изготовление пресервов из сельди, изготовление рыбы холодного копчения и вяленной (камбала, корюшка, сельдь беломорская, минога). Готовую продукцию можно будет также отправлять в Нарьян-Мар, Мезень, Архангельск.