Афины , 13 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Власти Греции предлагают российской компании «Газпром» вложить до 800 млн евро в угольный проект на севере страны и расширение местной теплоэлектростанции, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники .

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

«Газпром» сможет войти в проект через Prometheus Gas — паритетное СП с греческой Copelouzos», — говорится в сообщении.

Речь идет о месторождении возле города Веви в округе Флорина (на севере страны у границы с Македонией), а также в расширении ТЭС «Флорина» (мощность 330 МВт).

По версии греческой стороны, отмечает издание, предложения Афин должны уладить почти 30-летний спор о компенсациях, связанный с неполным исполнением Афинами межправительственного соглашения с СССР от 1987 г. о поставках голубого топлива.

Источники газеты утверждают, что «Газпром» не устраивают предложения Греции, так как российской монополии необходимо будет вкладывать новые финансовые средства в проект.