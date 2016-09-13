Москва, 13 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Линейка ракет-носителей тяжелого класса «Протон», разработанных Центром имени Хруничева, будет расширена путем создания двух модификаций — носителей легкого и среднего класса, передает RT.

roscosmos.ru Ракета-носитель «Протон-М»

Легкие и средние «Протоны» позволят с меньшими затратами выводить на геостационарную орбиту космические аппараты легкого и среднего класса. Тем самым коммерческий потенциал ракеты-носителя на рынке запусков геостационарных спутников будет усилен.

«Новые ракеты-носители — это оптимизированные двухступенчатые версии «Протон-М», на которых будет выводиться исключительно коммерческая нагрузка в рамках контрактов, заключенных дочерней компанией Центра имени М.В. Хруничева International Launch Services (ILS)», — отмечают в Роскосмосе.

Первый запуск двухступенчатой ракеты-носителя «Протон» среднего класса намечен на 2018 год, старт легкой модификации ожидается годом позже. В настоящее время «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» осуществляет запуски космических аппаратов в рамках государственных и коммерческих программ. Носитель способен доставить на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой более 6 тонн, а на геостационарную орбиту — груз массой до 3,3 т.