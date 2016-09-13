Афины , 13 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Греция предложила российской компании «Газпром» вложиться в угольный проект на севере страны и расширение местной теплоэлектростанции. Предполагаемые затраты составляют €800 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Александр Дейнека. Шахта (фрагмент). 1947

Власти Греции предложили это «Газпрому» в качестве компенсации за неполное исполнение Афинами обязательств по соглашению с СССР от 1987 года о поставках газа. Спор о компенсациях идет уже почти 30 лет.

Греческая сторона предлагает Prometheus Gas (паритетное СП с греческой Copelouzos) войти в проект разработки месторождений лигнита (бурого угля) возле города Веви (на севере страны у границы с Македонией). Запасы месторождения оцениваются примерно в 140 млн тонн угля. Также предлагается инвестировать в расширение ТЭС «Флорина», которая работает на буром угле.

В «Газпроме» «не в восторге» от предложенного проекта, поскольку он требует финансовых вложений. Официально ситуацию «Газпром», Prometheus Gas, а также министерствах энергетики России и Греции не стали.

Напомним, «Газпром» оценивает размер компенсации по соглашению 1987 года в $250 млн.