Москва, 13 сентября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Рубль 12 сентября демонстрировал неоднозначную динамику по отношению к доллару США. В начале дня он вслед за нефтью снижался. В итоге котировки USD/RUB отметили локальный максимум, поднявшись к отметке 65,27. Тем не менее, как только Brent устремилась вверх, российская валюта также начала восстановление, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 13 сентября, российская валюта останется под влиянием динамики цен на нефть. Рынок будет с интересом следить за данными по коммерческим запасам нефти от API. Если тенденция переломится и будет зафиксирован хотя бы небольшой рост запасов, Brent снова устремится вниз, а за ней пойдет и рубль. Тем более, что рубль будет оставаться под дополнительным давлением по мере приближения заседания Банка России на котором ждут снижения ставки», — пояснила Рогова.

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«К этому вполне располагают августовские цифры по инфляции, отразившие снижение показателя до 6,9% в годовом исчислении от 7,2% в июле. Таким образом, пара USD/RUB вполне может протестировать сопротивление 65,50 с ближайшей целью на 66,00», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 13 сентября Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США вырос к рублю на 89,22 копейки и составил 65,0539 рубля. Евро прибавил 86,27 копейки — до 73,1986 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет 47,98 доллара за баррель.