Красногорск, 13 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В Московской области около 80 тысяч мусульман приняло участие в праздничных мероприятиях, посвященных одному из главных праздников ислама — Курбан-байраму. Всего богослужения прошли в 33 муниципалитетах области. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Эльмиры Хаймурзиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз на Курбан-байрам

12 сентября на 38 площадках в 33 муниципальных образованиях Подмосковья прошли праздничные богослужения. По данным правоохранительных органов, все мероприятия были проведены организованно и в установленных местах.

«Мусульманские общины Подмосковья вносят значимый вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия, добрососедства и взаимопомощи, воспитание молодежи в духе уважения к лучшим традициям и высоким идеалам», — заключили в пресс-службе.

Отметим, что помимо мест для молитвы в области были также выделены 14 площадок для совершения традиционного обряда праздника — забоя животных.

Напомним, праздник жертвоприношения или Курбан-байрам — главный праздник в исламе. В честь этого дня каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. «История праздника связана с жертвоприношением, когда Бог повелел принести в жертву сына, чтобы проверить искренность веры, затем он отменил это требование, сказав, что теперь люди будут приносить в жертву барашка. Это праздник символизируют, что мусульманин должен быть готов пожертвовать самым дорогим, своими силами, знаниями, всем благим», — пояснил ранее корреспонденту ИА REGNUM представитель Духовного управления мусульман Московской области (ДУММО) в Балашихе Раис хазрат Измайлов.