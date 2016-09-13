Люксембург, 13 сентября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Венгрия должна быть исключена из состава Европейского союза: политика Будапешта идёт вразрез в европейскими ценностями, пишет газета Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Комментируя предпринимаемые Будапештом меры по сдерживанию миграционного потока, Ассельборн отметил, что Венгрия тем самым подрывает единство ЕС, монолитность которого можно сохранить лишь отстранив эту страну.

«Тот, кто как Венгрия строит забор против беженцев от войны или попирает свободу прессы и независимость судов, должен быть временно или, в крайнем случае, навсегда исключен из ЕС», — сказал Ассельборн.

Люксембургский министр высказался и в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, как он считает, ответственен за нечеловеческое обращение с мигрантами.

«Забор, который Венгрия строит, чтобы сдержать мигрантов, становится все длиннее, выше и опаснее. Власти страны недалеки от того, чтобы отдать приказ стрелять по беженцам», — сказал Ассельборн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Орбан заявил, что ЕС ведёт неправильную миграционную политику и в ближайшие десятилетия Европу накроют миграционные волны. Скоро «Европа будет уже неузнаваемой», считает он.