Москва, 13 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Доллару не удалось совершить уверенный пробой ключевой отметки 65 рублей, что вкупе с восходящей коррекцией «черного золота» создало условия для небольшого отскока российской валюты. Перспективы дальнейшего укрепления рубля, по мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, выглядят ограниченными, что в первую очередь связано с предстоящим заседанием ЦБ РФ, от которого многие ждут снижения ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«К тому же, ситуация в сырьевом сегменте по-прежнему выглядит неустойчиво. Котировки Brent остаются во власти волатильности, и сегодня рынку предстоит новое испытание в виде отчета API по запасам. Если результат отразит прирост объемов после рекордного сокращения неделей ранее, цены снова устремятся вниз и утянут за собой российскую валюту», — пояснил Ковалев.

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«С технической точки зрения для продолжения роста рублю необходимо «продавить» доллар ниже локальной поддержки 64,30 рубля, которая откроет путь к 64 рублям. Однако для этого потребуется сохранение «бычьих» настроений на рынке нефти. Здесь же не исключена новая волна продаж над уровнем 48 долл./баррель в условиях осторожности игроков и на ожиданиях данных Американского института нефти», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 13 сентября Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США вырос к рублю на 89,22 копейки и составил 65,0539 рубля. Евро прибавил 86,27 копейки — до 73,1986 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет 47,98 доллара за баррель.