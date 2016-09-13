Севастополь, 13 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ совместно с правительством Севастополя пытаются убедить Минэкономразвития России выделить средства на строительство онкологического диспансера, исключенного из федеральной целевой программы (ФЦП) после ее корректировки. Об этом 12 сентября журналистам заявили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и врио губернатора города Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы планируем рассматривать этот вопрос на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Онкологический диспансер должен был начать строиться, начиная с 2018 года. Сейчас в тех котировках, которые мы получили, деньги на него пока не запланированы, — сказала министр. — Но мы считаем, что нужно двигаться в этом направлении. Поэтому будем друг друга поддерживать и вместе убеждать наших коллег в необходимости этой работы».

«Мы будем доказывать федеральному центру необходимость строительства онкологической больницы в Севастополе по ФЦП, — сообщил Овсянников. — Мы готовы заложить средства на проектирование из регионального бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Севастополь получил субсидию из федерального бюджета на проектирование больницы скорой медицинской помощи (25 млн рублей) и на создание сети из пяти мобильных врачебных амбулаторий в сельской зоне (40 млн рублей).

Из ФЦП были исключены крупные медицинские объекты — такие, как новые корпусы онкодиспансера и городской больницы №1. В прошлом году на их строительство было заложено 980 и 810 млн рублей соответственно, но департамент здравоохранения запросил пятикратного увеличения (до 9 млрд рублей) предусмотренных ранее субсидий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Севастополь посетила выездная группа Минздрава РФ во главе с министром с тем, чтобы оценить результаты реформирования системы городского здравоохранения за семь месяцев 2016 года.