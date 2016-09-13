Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начал работу первый в истории конгресс Университета Арктики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СПбГУ, съезд ученых крупнейших арктических вузов мира будет отныне проходить регулярно, раз в четыре года.

Фото Р. Ершов ЗФИ. о. Земля Георга, мыс Гранта

Университет Арктики (UArctic) — международная децентрализованная образовательная сеть, существующая с 2002 года. В нее входит более 180 заведений и научных организаций 16 стран мира, которые взаимодействуют для устойчивого и максимально эффективного развития северных территорий.

В течение нескольких дней участники мероприятия — их более 500 — будут обсуждать наиболее значимые проблемы региона: как обеспечить комплексное развитие Арктики, обезопасить ее экосистемы и сообщества от внешнего воздействия, сохранить культуру местных жителей, как развивать в регионе торговлю, туризм и транспорт. Кроме этого, ученые из арктических и неарктических стран также обсудят вопросы освоения ресурсов Арктики и укрепления северных морских границ.

Среди почетных гостей конгресса — член-корреспондент РАН, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, посол России в Арктическом совете Владимир Барбин, посол Финляндии по вопросам Арктики Алекси Хоркёнен и другие.

В программе конгресса также запланировано проведение ректорского и студенческого форумов Университета Арктики, мастер-классы для молодых ученых, научные дискуссии и иные мероприятия.