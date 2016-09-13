Волгоград, 13 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области один из районов, где была зарегистрирована вспышка инфекционного заболевания животных, опасности больше не представляет. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 13 сентября, принятые меры по предупреждению распространения африканской чумы свиней дали положительный эффект — очаги заболевания ликвидированы в Руднянском районе.

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Несмотря на то, что особый режим здесь снят, на территориях, где ранее был объявлен карантин, продолжают действовать ограничительные меры. Это запрет на продажу свиней на рынках и их закупку у населения, а также на прием отделениями связи посылок с сырьем и продуктами животного происхождения. Он сохранится в течение шести месяцев. А вот комплектовать животноводческие и личные подсобные хозяйства поголовьем свиней в бывших эпизоотических очагах и территориях, входящих в первую угрожаемую зону, нельзя будет еще целый год.

Добавим, что в настоящее время в регионе зарегистрировано девять эпизоотических очагов, в которых ветеринары продолжают проводить мероприятия по ликвидации АЧС. Как добавили в ведомстве, остановить распространение не опасного для человека, но смертельного для животного заболевания можно только жесткими карантинными мероприятиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Руднянском районе была выявлена первая в текущем году вспышка заболевания. Здесь свиньи погибли в двух личных подсобных хозяйствах села Матышево. Затем опасный вирус был обнаружен в одном из частных подворий рабочего поселка Елань, потом в Камышинском районе. В начале сентября из-за вспышки чумы свиней в 14 районах области введен режим чрезвычайной ситуации.