Казань, 13 сентября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» убедительно обыграл казанский «Ак Барс» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Казани. Победа со счетом 2:0 стала для ярославцев пятой по счету, сообщает «Р-Спорт».

ak-bars.ru Матч «Ак Барс» против «Локомотива»

На 17-й минуте встречи счет открыл нападающий Андрей Локтионов, на 51-й минуте отличился Петри Контиола. Примечательно, что в течение второго периода матча казанцы совершили 14 бросков, однако ни один из них не стал результативным.

14 сентября «Локомотиву» предстоит встреча с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. 15 сентября подопечные Зинэтулы Билялетдинова примут в Казани омский «Авангард».