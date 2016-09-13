Канберра, 13 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Австралии рак опередил сердечно-сосудистые заболевания по количеству смертельных случаев, заявило агентство здравоохранения Австралии, сообщает 13 сентября Reuters.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

Количество смертельных случаев от рака в 2013 году составило 44 100 человек, что впервые превысило количество смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты, заявил Институт здравоохранения и социального обеспечения Австралии. Агентство здравоохранения Австралии заявило 13 сентября, что рак стал самой распространенной причиной смерти населения страны.

Расходы на здравоохранения в 2012—2013 годах составили 3.1% бюджетных средств, что значительно ниже среднего показателя за первое десятилетие, который составлял 5% бюджета.