Севастополь, 13 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Правительство Севастополя совместно с Минздравом намерены преодолеть «дисбаланс» кадровой политики в городском здравоохранении путем доплат медперсоналу и привлечением иногородних врачей разных специальностей. Об этом говорилось 12 сентября в ходе рабочей поездки министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Севастополь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Страхов. Врач

«Мы обсуждали доплаты в размере пяти тысяч рублей врачам-педиатрам и терапевтам, 2,5 тысячи медсестрам; вопрос выделения дополнительных стимулирующих мер по найму жилья — для привлечения специалистов с материка, — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников по результатам встречи. — Мы договорились увеличить заявку города Севастополя по целевому набору специалистов до 40 человек ежегодно. Как целевой показатель в ближайшие полгода мы ставим привлечение 60 врачей-педиатров и 100 врачей других узких специальностей».

При этом, по словам Овсянникова, правительство намерено «бороться за каждого уволившегося врача».

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Глава Минздрава Скворцова отметила, что нехватка врачей в Севастополе сравнима с ситуацией в целом в России.

«Проблема, как и по всей стране, не столько в дефиците кадров, сколько в их дисбалансе: неправильном распределении врачей среднего медицинского персонала вне соответствия потребностям системы, — сказала министр. — Количество врачей в стране чуть больше 37 на 10 тысяч населения. Здесь (в Севастополе — прим. ИА) 36 с небольшим — разница небольшая. Тоже самое по среднему персоналу».

По словам Скворцовой, в Севастополе необходимо использовать возможности программы «Земский доктор», благодаря которой в разных регионах России более 19 тыс. молодых врачей-специалистов пришли работать на село.

Кроме этого, есть целевое обучение врачей востребованных медицинских специальностей по заказу региональных властей, в лучших клиниках и университетах, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Севастополь посетила выездная группа Минздрава РФ во главе с министром с тем, чтобы оценить результаты реформирования системы городского здравоохранения за семь месяцев 2016 года.

Добавим, что в последнее время в Севастополе наблюдается массовое увольнение врачей и медперсонала государственных больниц и поликлиник, недовольных низкими зарплатами. В городе растет социальная напряженность: жители ограничены в получении медпомощи «узких» специалистов, к немногим оставшимся врачам невозможно получить талон на прием.

В итоге при формировании нового состава правительства Севастополя вместо бывшего и.о. директора департамента здравоохранения Юрия Восканяна была назначена Ольга Емельяненко.

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