Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. На Камчатке в досрочных выборах депутатов Госдумы и регионального парламента приняли участие 4357 избирателей — жители и работники маяков, военные на пограничных заставах и оленеводы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии края Инга Иринина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон

Тысяча человек проголосовали на погранзаставах, маяках, в оленеводческих звеньях, а остальные — на избирательных участках, образованных на промысловых судах. «До некоторых избирателей членам комиссий приходится добираться на вертолетах. В частности, уже проголосовали работники некоторых маяков и пограничных застав. Всего у нас в досрочном голосовании могут принять участие до 5 тыс. человек», — сказала Инга Иринина, отметив, что досрочное голосование завершится 17 сентября.

П о словам собеседника агентства, на Камчатке в территориальных избиркомах завершена процедура выдачи открепительных удостоверений тем, кто 18 сентября не сможет прибыть на свой избирательный участок. Всего выдано 720 таких документов. «До 17 сентября открепительные удостоверения можно будет получить в помещениях участковых избирательных комиссий», — отметила Иринина.

18 сентября, в единый день голосования Камчатка со всей страной будет избирать депутатов Госдумы, а также депутатов местного парламента.