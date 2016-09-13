Астана, 13 сентября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Казахстане лидером продаж среди автомобилей локальной сборки стал внедорожник Lada 4×4 («Нива»), производящийся на мощностях АО «Азия Авто», сообщает портал «Колеса.ру».

lada.ru Внедорожник Lada 4×4

В 2016 году было продано 1 тыс. 12 внедорожников, навтором и месте — Hyundai Elantra (продано 479 штук), замыкает тройку лидеров Kia Sportage (435 автомобилей). Также врейтинг попали Skoda Rapid (420) и Peugeot 301(243 штуки).

В целом, автомобильный рынок Казахстана переживает спад: по итогам семи месяцев 2016 года официальные дилеры реализовали 25,4 тыс. легковых автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года было продано 87,4 тыс. машин (минус 71%).