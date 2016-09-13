Москва, 13 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Банк России с 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Российский промышленный банк» («Роспромбанк», г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк вел высоко рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.

Кроме того, «Роспромбанк» не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «Роспромбанк» занимал 323 место в банковской системе Российской Федерации.