Киев, 13 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Приватизация

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Министр аграрной политки и продовольствия Тарас Кутовый в издании «Зеркало недели» выступил с большим программным материалом о направлениях работы своего ведомства. Среди основных тезисов следует отметить:

1. Минагропром меняет стратегию в отношении приватизации земли и настаивает не на её продаже, а на продаже прав аренды. Впрочем, из слов министра можно сделать вывод, что такая мера может быть предварительным шагом, задача которого — формирование рынка земли и формулы ценообразования на нём.

2. На приватизации «Укрспирта» (государственное предприятие, объединяющее украинские спиртовые заводы) министерство надеется заработать 200−400 млн долл. Заинтересовать инвесторов планируют всё той же монополией: в течение 5 лет с момента приватизации эксклюзивное право на производство спирта будут иметь те, кто примет участие в приватизации.

В качестве одного из аргументов в пользу приватизации в министерстве ссылаются на объёмы нелегального производства спирта (достигло 6 млрд грн в год, т. е. половина рынка находится в тени).

«Это не просто распродажа, это какой-то подарок на юбилей», — комментирует планы главы министерства экономист Юрий Гаврилечко в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — Оценивать «Укрспирт» можно по разному, но я бы оценил примерно в 15 млрд долларов». При этом эксперт уточнил, что столько предприятие будет стоить, конечно же, только в случае адекватного налогообложения и контроля за контрафактным производством, т. е. , если ситуацию в отрасли удастся вернуть на уровень 2004−2010 гг, когда уровень производства водки достигал 40 млн дал в год, обеспечивая соответствующие поступления от предприятий «Укрспирта» в бюджет.

Сам министр говорит, что продажа «Укрспирта» позволит его команде войти в историю. Что ж, продажа монополиста с примерно 40-кратным дисконтом — событие и правда эпохальное.

Член Общественного совета при Минэнергоугля Анатолий Татаринов в комментарии для портала Голос.UA заявил, что непродуманная приватизация шахт — корень проблем в угольной отрасли. «Если бы мы раньше поступали по-другому, вместе с продажей металлургических предприятий и заводов продавали бы и шахты, сегодня не имели бы таких проблем. С генерацией нужно было продавать и сырьевую базу. А так, тепловую генерацию всю, практически, раскупили, металлургический комплекс тоже, а шахты остались. И мы тратим сотни миллионов гривен на поддержание их существования. При правильной приватизационной политике этого не случилось бы», — заявил эксперт, анализируя сегодняшние планы по переводу части мощностей ТЭС с углей антрацитовой группы на газовые. По его мнению, это не решает проблем отрасли.

Суд арестовал счета многострадального Одесского припортового завода по иску компании «Укргаз» (поставщик природного газа). Информация об этом содержится в реестре судебных решений. Истец требует от завода погашения задолженности в размере более 100 млн грн. Подобные действия могут сорвать вторую попытку продажи завода, намеченную ориентировочно на конец октября-начало ноября. В частности, об этом заявил экс-председатель Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире «Голоса Столицы»: «На цену эта ситуация никак не повлияет, а вот на желание инвесторов, особенно иностранных, участвовать в конкурсе, это, конечно, повлияет негативно, потому что иностранный инвестор не любит блокирование счетов и еще какие-то решения, которые мешают производственной деятельности предприятия».

Между тем, Фонд имущества Украины предлагает правительству страны снизить цену на приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2,5 раза — до $200 млн и даже ниже, после неудавшейся попытки продажи за $500 млн в июле. Как заявил в интервью Reuters глава фонда Игорь Билоус: «Я хочу поставить цену ниже $200 млн, я считаю, так и надо сделать, хотя политически это очень тяжело принять. Есть инвесторы, которые в данной среде готовы зайти и купить. Я думаю, что этот сигнал, что инвесторы готовы инвестировать на Украину сегодня, он значительно более важен, чем начальная цена».

Кабинет министров Украины намерен в 2017 году выставить на приватизацию крупные аграрные предприятия «Аграрный фонд», «Артемсоль» и столичную строительную компанию «Укрбуд» после исключения их из списка объектов, запрещенных к приватизации. Кроме того, в официальном плане приватизации на следующий год находятся Научно-производственное предприятие «Большевик», Завод порошковой металлургии, Черкасский приборостроительный завод, Научно-технический комплекс «Электронприбор», 13 морских портов, Азовский судоремонтный завод и Украинское Дунайское пароходство. Также в списке на приватизацию находится ряд шахт, торфяных предприятий, животноводческие предприятия, инфраструктурные компании, предприятия из сферы металлургии, горнорудной, химической и энергетической промышленности.

Пока же в августе приватизация принесла в государственный бюджет Украины 1,04 млн грн. С начала года Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 59,8 млн грн от приватизации госимущества, таким образом план правительства по приватизации выполнен на 0,35%.

Валюта

Гривна, похоже, прекратила стремительное падение и нащупала новую площадку. После резкого 26,63 грн/долл, установленного НБУ 5 сентября, курс национальной валюты по инерции продолжил падение, однако вскоре отскочил обратно: по состоянию на 12 сентября Нацбанк установил курс 26,67 грн/долл. После падения официального курса более чем на гривну за неделю такие колебания почти незаметны. На межбанке американская валюта торгуется за 26,6−26,65 грн, на «чёрном рынке» даже дешевле (26,55−26,6 грн).

Аналогично ведут себя евро и рубль. Евро на прошлой неделе преодолел психологический рубеж 30 грн, однако теперь вновь подешевел (29,89 грн, +0,08 грн). Рубль укрепился до 0,409 грн (+0,006 грн). Эксперты связывают стабилизацию с двумя валютными аукционами, проведёнными НБУ, которые насытили рынок валютой (с начала месяца Нацбанк продал 220 млн долл).

«Энергетический импорт будет давить. Импорт газа вырастет в три раза. Если за первые 7 месяцев 2016 года мы импортировали 0,5 млрд кубометров газа за месяц, то теперь нам придется наверстывать и закупать около 1,5 млрд кубометров в месяц. Пока тяжело сказать, как импорт будет распределен по месяцам, но очевидно, что желание накопить побольше газа до начала отопительного сезона подразумевает серьезный рост закупок в сентябре и октябре», — утверждает глава аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий в комментарии порталу «Страна.ua». Впрочем, мы уже отмечали, что внезапное решение правительства довести запасы до 17 млрд кубометров потребует дополнительных расходов в районе 0,5 млрд долл. В том числе в связи с этим исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова заявила журналисту УНИАН, что НБУ, скорее всего, продлит валютные ограничения (лимит выдачи валютной наличности в эквиваленте 100 тыс. грн, лимит покупки валюты в банках в эквиваленте 12 тыс. грн), срок которых истекает на этой неделе.

Эксперты отмечают также ещё два наложившихся друг на друга фактора, обеспечивших минимум предложения иностранной валюты при высоком спросе (в конце августа Украина выплачивала купонный доход по евробондам). Во-первых, НБУ в начале лета увеличил для экспортёров граничный срок, в течение которого они обязаны продать часть валютной выручки на рынке (с 90 до 120 суток). Во-вторых, аграрии традиционно придерживают зерно нового урожая, начиная активные продажи не ранее ноября. Если эта оценка верна, то гривна должна стабилизироваться в течение ближайших 7−10 дней. Отката к значениям месячной давности ждать не следует из-за упомянутой выше закупки энергоносителей.

МВФ

Дата заседания фонда известна, 14 сентября Украина либо получит очередной кредит, либо порцию новых условий и отговорок. Следует отметить, что украинский вопрос попал в повестку дня в последний момент: в первоначальном варианте расписания на 14 сентября значились только Филиппины и лишь затем там появилась Украина. Соответственно, хватает прогнозов. Однако в правительстве царит не сдерживаемый оптимизм.

«Следующий транш от МВФ — это доверие к нашему правительству, подтверждение того, что мы на правильном пути и очень позитивный сигнал для инвесторов» — пишет в своём Facebook министр финансов Александр Данилюк, сопровождая эти слова хэштегом #перемога (словно транш уже поступил в распоряжение Украины).

«Поступление средств от них благоприятно скажется на платежном балансе и будет стимулировать ускорение экономического роста. Вместе с тем положительное решение Фонда устранит психологическое давление на валютный рынок и поддержит тенденцию к уменьшению волатильности курса гривны, первые признаки которого наблюдаются в течение последних дней», — вторит ему зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб через пресс-службу НБУ.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет голосовать против предоставления Украине очередного транша МВФ.

«Мы… дадим все необходимые распоряжения нашему представителю в фонде о том, что при рассмотрении вопроса о предоставлении транша кредита МВФ Украине мы будем голосовать против этого решения, поскольку считаем, что оно принято не в соответствии с действующими правилами», — сказал Силуанов.

«Совет директоров МВФ принимает решение большинством голосов, при этом Россия имеет такое же право голоса, как любой другой член Совета… На предыдущих голосованиях Россия ни разу не поддерживала решение МВФ о выделении Украине транша в рамках действующей программы расширенного финансирования. Несмотря на это, МВФ дважды принимал утвердительные решения, и Украина уже получила два транша в рамках программы МВФ», — парирует глава украинского Минфина Данилюк.

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, за минувшую неделю незначительно выросли: А-95 и А-92 прибавили по 0,02 грн (22,35 и 21,68 грн/л), дизтопливо — 0,05 грн (19,38 грн/л). При этом цена на дизтопливо есть, а самого дизтоплива нет: «Большинство разрешений, выданных ранее ФСТЭК [Федеральная служба по техническому и экспортному контролю — Ред.], обнулили. Поставки остановлены. Украинские компании экстренно подают новые документы для разблокирования российского импорта. Информацией о причинах такого хода регулятора российские поставщики не располагают», — утверждает один из украинских импортёров.

В украинской консалтинговой компании «А-95» добавили, что такое решение стало причиной отсутствия предложений оптовой продажи дизельного топлива. 12 сентября лишь одна компания на рынке («Укртатнафта») продавала топливо, подняв на него цену до 19,8 тыс грн/т. При этом игроки рынка утверждают, что продажи вскоре возобновятся, как только продавцы определятся с новой ценой. «Скорее всего, идет процесс выстраивания россиянами полностью контролируемой вертикали этих поставок с целью контроля как за использованием ресурса, так и за тем, что заработок на этих поставках оставался у правильных людей. В прошлом году основным новшеством стал запрет на использование российского продукта на Украине в военных целях. Теперь, судя по поступающим сведениям, этот контроль будет усилен через новых контрагентов, которые будут решать, кому дать и сколько», — отмечает директор А-95 Сергей Куюн.

Эксперты больше не прогнозируют падения цен на топливо. Более того, президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук в комментарии изданию «ГОРДОН» ожидает повышения цен уже к концу месяца: «Порога падения цен на бензин просто нет. Порог есть у сжиженного газа, а у бензина — нет. Это зависит от местного рынка, потому что мы серьезно зависим от импорта. Есть и второй момент — курс гривны. Ведь наше правительство установило налоги в евро, а уже на границе это все пересчитывается в гривны. То есть, они себя обезопасили от инфляции, а народу приходится платить. Поэтому тут прямая зависимость от курса. Национальная валюта ушла в глубокое пике. Из-за падения курса гривны через две-три недели подорожает бензин». Почему цены пока держатся, хотя гривна начала падать ещё со второй половины августа? Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев пояснил порталу UBR, что дело в расследовании Антимонопольного комитета: «Причина «стойкости» крупных продавцов не только в их желании угодить водителям и готовности снижать свою маржу. Сейчас АМКУ заканчивает расследование по предыдущем повышению цен на топливо. В список «обвиняемых» входит шесть крупных национальных сетей. И, по инсайдерской информации, каждой из них светит штраф с шестью нулями. В такой ситуации никто просто не решается первым переписывать прайсы, чтобы не привлечь к себе дополнительное внимание контролеров».

ЖКХ, субсидии, тарифы

«Из 15 млн домохозяйств, которые у нас сегодня есть на Украине, по состоянию на 1 мая за субсидией обратилось 5,9 млн домохозяйств. По состоянию на 2 сентября таких домохозяйств, которым назначены субсидии, около 5,3 млн семей», — заявил министр социальной политики Александр Рева во время заседания правительства. Как ранее сообщалось, во время отопительного сезона количество домохозяйств, претендующих на субсидию, может увеличиться до 9 млн. Также по словам министра средний размер субсидии в этом сезоне составит 2−2,5 тыс. грн (примерно вдвое больше, чем в сезон 2015/2016 гг).

Экономист Александр Кирш поясняет эту невероятную щедрость правительства: «Тарифы, на базе которых определяются субсидии, плохо рассчитаны, они монопольные. Под монопольно высокие цены идут завышенные субсидии. В результате, деньги перебрасываются из кармана государства в карман олигархов, которым принадлежат те или иные компании».

Энергетический эксперт Валентин Землянский сомневается, что в бюджете хватит денег на выплату субсидий такому количеству семей и в таком размере: «В данном случае даже если говорить об этом пресловутом механизме субсидий, проблема в том, что в бюджете может не оказаться необходимых денег, поскольку уже представители правительства говорят о том, что на субсидии нужно будет 130 миллиардов гривен, запланировано 40, долги по субсидиям составляют уже 25, а дефицит бюджета, извините, за семь месяцев — 50 миллиардов. Поэтому, если не население, то бюджет просто могут не выполнить, так сказать, свои финансовые обязательства, что в свою очередь может очень негативно сказаться на работе топливно-энергетического комплекса Украины», — заявил эксперт в эфире радио «Голос Столицы».

В правительстве, тем временем, намерены монетизировать субсидии. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это будет следующий этап реформирования системы социальной помощи.

Также Гройсман, находясь с визитом в Харькове, раскритиковал местные советы, принимающие обращения о снижении/неповышении тарифов: «Облсовет должен был обращаться не к центральным органам власти, а к местным, потому что все предприятия энергетического комплекса в Харькове принадлежат городской власти, возможно есть и другие собственники. Они могут подавать свои расчеты, не прибегая к европейским ценам, тогда тарифы будут ниже, однако они не позволят провести модернизацию оборудования».

Схема выплат субсидий за коммунальные услуги за счет госбюджета не применялась нигде в мире, заявил в комментарии «112 Украина» экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. По его словам, главная ошибка заключается в завышенной цене на газ.

«Именно необоснованная цена на газ на Украине — по моим подсчетам, завышена вдвое ‑ и стала или станет причиной повышения потенциальных субсидиантов», — говорит Кучеренко. При этом он считает, что министр соцполитики Андрей Рева, вероятно, привел неверные цифры о 9 млн семей, которые получат субсидии в этом отопительном сезоне. «Наши чиновники принимают, как правило, решения не очень обоснованные думаю, что он (Рева) ошибся. 9 млн семей — это много, монетизировать субсидии в таком количестве невозможно», — заявил Кучеренко.

Также читайте:

Курс гривны летит на юг: главные новости экономики Украины за период с 31 августа по 6 сентября

«Мода на Украину прошла, денег больше не будет»: главные новости экономики Украины за период с 24 по 30 августа

Воровать толком не умеют и делать ничего не могут: главные новости экономики Украины за период с 16 по 23 августа