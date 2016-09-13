Севастополь, 13 сентября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила позитивные результаты демографической политики в сфере здравоохранения Севастополя — снижение смертности по всем заболеваниям, а также снижение младенческой смертности. Об этом она заявила журналистам 12 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Группа специалистов Минздрава РФ во главе с министром в Севастополе оценивала результаты реформирования системы городского здравоохранения в 2016 году.

«За прошедшие семь месяцев текущего года общая смертность населения Севастополя снизилась на 12,5% и приближается к среднему российскому показателю в 13%, — сказала Скворцова. — Фантастически — на 26% снизилась младенческая смертность, и сейчас Севастополь вошел в число регионов с наиболее низкими показателями — 4,6 на тысячу родившихся живыми. В России показатель сейчас шесть».

Смертность снизилась при всех основных заболеваниях: при заболеваниях органов дыхания — на 35%, на 10% при сердечно-сосудистых, более чем на 21% при онкологических заболеваниях, привела цифры министр. Она объяснила позитивные результаты 2016 года «накопительным эффектом» за 2014−15 годы.