Мехико, 13 сентября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Подавляющее большинство мексиканских граждан крайне негативно относятся к Дональду Трампу, кандидату в президенты США от Республиканской партии, пишет издание El Universal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон

Итоги последнего опроса общественного мнения говорят о том, что 94% респондентов имеют «очень плохое мнение» об американском политике. По мнению 88% мексиканцев, глава государства Энрике Пенья Ньето не должен был приглашать Трампа в страну. Для 70% визит Трампа в Мехико стал оскорблением.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Дональд Трамп прибыл в Мексику для встречи с президентом страны. В рамках закрытых переговоров Трамп заявил о необходимости возведения стены на границе между США и Мексикой для защиты Штатов от нелегальных мигрантов.