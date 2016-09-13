Киев, 13 сентября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. 49,6% составил прирост поступлений в местные бюджеты за январь — август по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует пресс-служба правительства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Согласно источнику, за январь — август этого года в общий фонд местных бюджетов (без учета трансфертов) поступило 92,3 млрд грн.

«Это практическое действие бюджетной децентрализации. Это те средства, которые общины уже сегодня направляют на развитие инфраструктуры, строительство и ремонт детсадов и школ, больниц, дорог. Это реальные проекты и реальный ресурс для решения обществом своих проблем. Это свидетельство эффективности и необратимости реформы децентрализации», — подчеркнул Геннадий Зубко.

Ранее Министерство финансов Украины уже сообщало, что по отношению к январю-августу прошлого года рост доходов местных бюджетов составил 49,6%, а наполненность местных бюджетов достигла 88,4% по отношению к годовому плану.

Как отметили в министерстве, местные бюджеты обеспечили также 120,7 млрд грн межбюджетных трансфертов. Согласно информации ведомства, субвенции на социальную защиту населения составили 57,6 млрд грн, субвенция на сферу образования — 29,2 млрд грн, на сферу здравоохранения — 28,2 млрд грн, базовая дотация перечислена в сумме 3,2 млрд грн.