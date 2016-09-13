Абакан, 13 сентября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В Хакасии по состоянию на 1 сентября текущего года просроченная задолженность по заработной плате составляет 8,4 млн руб. Об этом ИА REGNUM сообщили в Хакасстате.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

По данным статистиков, работникам сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки должны 3,8 млн руб. Работникам в сфере управления недвижимым имуществом — 4,6 млн.

В Государственной инспекции труда в Хакасии ИА REGNUM сообщили, что по сведениям о несвоевременной выплате заработной платы, поступающим из Хакасстата, проводятся проверки. В частности, в сентябре подверглись проверкам учреждения культуры в Аскизском районе. В этих двух учреждениях общая задолженность по зарплате за май-июль превышала 800 тыс. рублей.

Добавим, с 1 августа сумма задолженности по зарплате в Хакасии снизилась на 9,5% (с 9,3 млн руб.). В регионе по состоянию на 1 августа работникам культуры должны были 1,7 млн руб.