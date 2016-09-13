Прага, 13 сентября, 2016, 08:47 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Курс

После заключения военного соглашения с США Россия может вновь стать мировой сверхдержавой. Впервые после распада Советского Союза у нее появился шанс вновь войти в высшую лигу. Старые соперники в настоящее время договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с радикальными группировками на территории Сирии, пишет газета Týden.

Как пишет издание, военное сотрудничество России с США может заново открыть ей давно закрытую дверь в мировую суперлигу. С распадом Советского Союза Россия потеряла свое доминирующее военно-политическое положение в мире, и теперь титул сверхдержавы принадлежит только Соединенным Штатам. Но новое соглашение, предусматривающее возможное активное сотрудничество обеих стран в Сирии в борьбе с заметно ослабленными террористическими организациями открывает перед Россией серьезные перспективы.

Пока Россия и США планируют только совместные воздушные удары по террористам, а также создание координационного центра для дальнейшей борьбы с исламистами. И то, Планирование и проведение совместных рейдов старых противников остаются пока под вопросам. Но в случае бесконфликтный реализации этих планов Россия гарантированно сможет вернуться на международную арену в качестве мировой сверхдержавы, уточняет газета.