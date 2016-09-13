Берлин, 13 сентября, 2016, 08:45 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Германский МИД очень сердит на российские власти. Федеральное правительство Германии даже потребовало от российского МИДа прекратить распространение лжи о Германии. Москва должна прекратить распространять слухи о вероятном преемнике Генерального секретаря ООН Пан Ги Муне, которого якобы проталкивает Германия, заявил пресс-секретарь министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Мартин Шефер, пишет журнал Spiegel.

По словам представителя германской дипломатии, «российская сторона представляет вещи «объективно неправильно», когда заявляет, будто федеральное правительство оказывает давление на Болгарию, чтобы та выдвинула комиссара ЕС Кристалину Георгиеву в качестве кандидата на пост генсека ООН. Сама Россия поддерживает болгарскую гражданку Ирину Бокову, которая возглавляет комитет по образованию при ЮНЕСКО и считается более удобной кандидатурой для России».

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт также отверг обвинения во вмешательстве Германии в процесс выбора нового генерального секретаря ООН. В настоящее время на этот пост рассматривается десять различных кандидатов, и Георгиева в их число не входит. Впрочем, уже очевидно, что Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН будет на этот раз играть решающую роль в выборе нового генсека. Совет Безопасности имеет право предлагать его кандидатуру, хотя большинство членов Генеральной Ассамблеи ООН считает эту процедуру устаревшей.

Это не первый раз, когда федеральное правительство Германии публично осуждает заявления МИД России. Несколько месяцев назад Штайнмайер подверг критике своего русского коллегу Сергея Лаврова за то, что тот упрекнул немецкое правосудие в бездействии в связи с якобы имевшем место похищением и изнасилованием немецкой девушки русского происхождения («Случай Лизы» — прим. ИА REGNUM ), которого в действительности не было, подчеркивает журнал.