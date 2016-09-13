Москва, 13 сентября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Осенью с началом делового сезона активность на биржах возросла. Мировые индексы отошли от летнего анабиоза и в первую неделю сентября показали рост. Американский S&P500 в очередной раз штурмовал абсолютные максимумы, приблизившись на расстояние шага к психологически важному уровню в 2200 пунктов.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

В конце прошлой недели настроения на рынках изменились. За 9−12 сентября американские индексы упали более чем на 3%. Поводом к снижению стали итоги заседания ЕЦБ. Напомним, европейский регулятор оставил ставки, а также объём и сроки программы обратного выкупа активов на прежних уровнях — 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года. Это немного разочаровало инвесторов, так как были ожидания расширения стимулирующих мер.

Негативное воздействие на рынки оказали и выступления членов Федеральной резервной системы США. Всё больше представителей регулятора высказывается в пользу ускорения темпов подъёма ставки. В сентябре об этом говорил Стэнли Фишер. Похожие настроения у главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, заявившего в пятницу, что «промедление может создать больше проблем в будущем». Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан также отметил, что августовская статистика усиливает вероятность повышения ставки. При этом он оговорился, что Федеральная резервная система может позволить себе быть «терпеливой и неторопливой». На этом фоне вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на заседании ФРС США 20 сентября выросла с 25% до 30% (оценка исходя из рыночных котировок), а до конца года — с 55% до 65%.

Чем выше будут темпы повышения ставки, тем меньше будет ликвидности в мировой финансовой системе, это негатив для рисковых активов, в том числе фондовых и товарных. Приближение сентябрьского заседания ФРС США повышает волатильность и создаёт давление на мировые индексы. В ближайшую неделю будет пристальное внимание на любую, даже второстепенную статистику из США и комментарии представителей Федрезерва, которые могут качнуть чашу весов в ту или иную сторону.

Мировые рынки за последние месяцы забрались уже довольно высоко. Потенциал их роста ограничен и назревает коррекция. Но что станет поводом к откату вниз, когда именно он начнётся и насколько сильным будет — предсказать сложно.