Лондон, 13 сентября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Новые банкноты из пластика, на которых изображен бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, официально поступили в обращение на территории Соединенного Королевства, передает 13 сентября RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цитата

Купюра номиналом в £5 значительно экологичнее и долговечнее бумажного аналога, отмечают в Банке Англии. Кроме того, размер банкноты на 15% меньше, а степень ее защиты значительно выше.

Купюра из синтетического полимера с портретом Черчилля станет первой в своем роде, ее тираж составит 440 млн экземпляров. Предполагается, что к 2017 году в обращение будут введены банкноты номиналом в £10, а в 2020 году британцы смогут расплачиваться банкнотой в £20.