Москва, 13 сентября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 12 сентября закрылись в небольшом плюсе на уровне $48,14. На фоне дешевеющего американского доллара баррель Brent нефть подорожал на американской сессии на 3,6%, до $48,60.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Американский доллар подешевел после выступлений представителей ФРС США Нила Кашкари и Лайел Брейнард. Оба спикера ФРС заявили, что не стоит торопиться с повышением ставок.

Сегодня, 13 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $47,94 (-0,43%). В данный момент мы наблюдаем техническую коррекцию к вчерашнему повышению котировок до $48,60. Хоть участники рынка не верят в заморозку добычи нефти на текущем уровне на встрече ОПЕК, в рамках бокового тренда цена на нефть может вернуться к уровню 49,90 доллара. Если коррекция по доллару усилится, то нефть подорожает, игнорируя другие внешние раздражители.