Москва, 13 сентября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 12 сентября закрылись снижением по доллару и евро. В первой половине дня доминировала тенденция к ослаблению российского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс доллар/рубль повышался до 65,30 рубля, евро/рубль — до 73,32 рубля. Росту рублёвых пар способствовало падение цен на нефть сорта Brent до $46.88.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Во второй половине дня цены на нефть восстановились на 3,6%, до $48,60. На фоне роста нефтяных котировок и снижения курса доллара, рублю удалось отыграть все потери и выйти в положительную зону. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,36%, до 64,58 рубля, евро/рубль — на 0,35%, до 72,55 рубля.

Американский доллар подешевел после выступлений представителей ФРС США Нила Кашкари и Лайел Брейнард. Кашкари не видит причин для повышения ставки, Брейнард заявила, что преждевременное повышение ставок опасно. А поскольку она является голосующим членом FOMC и придерживается мягкой денежно-кредитной политики, то на неё заявления последовала мгновенная реакция со стороны спекулянтов. Согласно последним данным CME Group's, после её вступления вероятность повышения ставки в США в сентябре снизилась с 24% до 15%.

В Азии Brent торгуется в минусе на 0,37%. Это классическая коррекция после вечернего повышения нефтяных котировок на 3,6%. Если в Европе не будет негатива по предстоящей встрече в Алжире, то цена на Brent двинется к 49,50, доллар/рубль — к 64,05 рубля.

Сегодня в первой половине дня небольшая поддержка рублю будет исходить от ЦБ РФ. Регулятор проведёт 13 сентября депозитный аукцион сроком на одну неделю. Максимальная возможная процентная ставка, указываемая в заявке — 10,5%. Объем привлекаемых средств пока не установлен.