Вашингтон, 13 сентября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Экс-президент США Билл Клинтон прокомментировал проблемы со здоровьем своей супруги — кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. В интервью Чарли Роузу, полная версия которого выйдет в эфир 13 сентября на телеканалах PBS и CBS, он заявил, что Клинтон очень много работала.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Она работала, как демон, будучи госсекретарем США, сенатором и в последующий год», — сказал Билл Клинтон. Он пояснил, что раньше с Хиллари уже случалось подобное — не более, чем один раз за последние много лет, когда у нее было сильное обезвоживание.

В настоящее время с Клинтон все в порядке, заверил политик. Серьезных проблем со здоровьем, которые она бы скрывала от общественности, у претендента на президентский пост нет.

Напомним, Клинтон была госсекретарем США в 2009—2013 гг. До этого, с 2001 по 2009 год она представляла штат Нью-Йорк в Сенате Конгресса США.

Напомним, врачи диагностировали у Клинтон воспаление легких еще в пятницу, но в штабе посчитали необходимым скрыть этот факт. В результате кандидат от демократического лагеря почувствовала себя плохо на траурной церемонии, посвященной трагедии 11 сентября.

В связи с болезнью Клинтон, был отменен запланированный ранее двухдневный визит в Калифорнию. Ее соперник Дональд Трамп принял решение не использовать в своей избирательной кампании тему здоровья Клинтон и запретил своему штабу соответствующие высказывания.