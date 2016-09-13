Новосибирск, 13 сентября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Представители общественности в Новосибирской области высказали опасение, что уже в следующем году количество объектов незавершенного строительство в регионе увеличится по сравнению с сегодняшними цифрами в два раза. По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта Петра Торгашева, в регионе до сих пор отсутствует полная информация о застройщиках-должниках.

Правительство Новосибирской области Есть реальная угроза, что количество обманутых дольщиков в следующим году вырастет на 5-8 тыс.человек

«Не выработаны алгоритмы действий по взысканию задолженности и предупреждению появления проблемных объектов, существует реальная угроза пополнения в следующем году перечня проблемных объектов не менее чем на 50 объектов незавершенного строительства, а реестра обманутых дольщиков — не менее чем на 5−8 тыс. человек. И это недопустимо», — подчеркнул Торгашев.

В настоящее время в Новосибирской области порядка 250 застройщиков и более 500 объектов долевого строительства, в основном это — многоквартирные дома. Эксперты считают, что последние пять лет Новосибирская область характеризуется стабильным ростом количества вводимых квадратных метров жилья. В то же время, регион занимает лидирующие позиции и по количеству проблемных объектов и обманутых дольщиков. Правда, чтобы оценить весь масштаб проблемы, не хватает объективных данных. Даже официальные цифры, которые озвучиваются разными представителями новосибирской власти, разнятся между собой. По данным мэрии Новосибирска, на территории муниципалитета находится 47 проблемных объекта и порядка 5,5 тыс. пострадавших граждан. По данным министерства строительства Новосибирской области в регионе (в том числе и в Новосибирске) — 53 проблемных объекта с 1,6 тыс. пострадавших. А по данным областной прокуратуры, на 1 июля 2016 года в регионе зарегистрировано 65 долгостроев, из них 50 домов на территории Новосибирска. В их строительстве участвуют более 6,2 тыс. человек.

Аналитики же отмечают, что многие застройщики даже не скрывают, что начинают строительство новых домов для того, чтобы достроить начатое. И это, по мнению общественников, одна из основных причин увеличения количества проблемных объектов и, как следствие, числа пострадавших. Кроме того, отмечают представители ОНФ, мэрия Новосибирска, министерство строительства Новосибирской области, профильный комитет законодательного собрания действуют разрозненно и не обладают в полной мере достоверной информацией о ситуации в долевом строительстве. Поэтому решено подготовить предложения региональным и муниципальным органам власти о выработке совместных мер по недопущению увеличения количества проблемных объектов долевого строительства и обеспечению защиты интересов пострадавших граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным новосибирского правительства, за январь-июль 2016 года в регионе в эксплуатацию введено более 940 тысяч кв. м. жилья (чуть более 15,8 тыс. квартир). По планам же в текущем году должно быть построено почти 1,9 млн квадратных метров жилья.

Читайте также: «Ипотека — основной способ поддержать строительную отрасль Новосибирска»

По данным прокуратуры области, по итогам первого полугодия 2016 года ведомство выявило 342 нарушения законодательства в сфере долевого строительства, внесла 45 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, одно исковое заявление направлено в суд.