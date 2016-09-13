Манила, 13 сентября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. США заявили, что не получали официального требования от Филиппин о выводе американских военных советников с территории Филиппин, сообщает 13 сентября ИА AFP.

rappler.com Американские военные на Филиппинах

Министр иностранных дел Перфекто Ясай заявил, что президент Филиппин только хотел защитить американцев от похищений и террористических атак, т.к. они являются «очень хорошей мишенью» для исламистских боевиков.

Напомним, что, начиная с 2002 года, до 600 американских советников были отправлены в Минданао, остров на юге филиппинского архипелага, для подготовки войск, сражающихся с мусульманскими экстремистами, но в последние несколько лет число военных советников было уменьшено.