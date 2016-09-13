Москва, 13 сентября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) существенно нарастила экспорт пива на Украину, несмотря на введенное со стороны Киева эмбарго. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

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«На долю Украины в структуре экспорта российского пива по итогам полугодия пришлось более 60%, а объем поставок на территорию этого государства увеличился более чем в 3 раза», — говорится в сообщении.

Согласно данным таможенной статистики, в первом полугодии текущего года экспорт пива из РФ на Украину вырос в 3,3 раза — с 1,86 млн до 6,06 млн дал. Таким образом, в общем объеме российского экспорта продукта на Украину приходится 62,4%, несмотря на действующее в отношении товаров из РФ эмбарго.

По данным газеты, главными поставщиками на Украину являются МПКБ «Очаково», ООО «Липецкпиво» и Московской пивоваренной компании (МПК). Увидеть российскую продукцию можно на прилавках магазинов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

Напомним, эмбарго в отношении российских товаров действует с 10 января 2016 г.