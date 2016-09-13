Лондон, 13 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Наставник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер подтвердил, что ранее получал предложение от клуба «Пари Сен-Жермен», однако отказался от возвращения во Францию, сообщает «Чемпионат».

uefa.com Арсен Венгер

»Мне нравится в «Арсенале» и я люблю нынешнее место своей работы. Я предан клубу, мне импонируют его традиции. Поэтому я и не вернулся на родину», — пояснил 66-летний тренер.

«Пари Сен-Жермену» и «Арсеналу» предстоит встретиться в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 13 сентября в Париже.