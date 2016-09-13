Якутск, 13 сентября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Территории опережающего развития на Дальнем Востоке будут ущемлять интересы его жителей, предоставляя приоритет иностранным гражданам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественного движения «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. Он уверен, в частности, закон о ТОР нарушает порядок в таких сферах, как институт права частной собственности на землю и контроль за трудовой миграцией.

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«Закон о ТОСЭР — это инструмент колонизации Сибири и Дальнего Востока Китаем. Его жителям предоставляют земли, от налогов освобождают, инфраструктуру бесплатно подключают, а местным не дают ни земли, ничего. Зато китайцы здесь теплицы строят, химикаты выливают в реки», — считает общественник.

По его мнению, управляющая ТОСЭР компания заинтересована в занижении стоимости земли при её оценке в целях снижения своих расходов. «То есть исключается проведение независимой и рыночной оценки стоимости земли», — пояснил Степан Петров.

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Он также считает, что введение в законодательство нормы о привлечении иностранной рабочей силы без разрешений и квот нарушает приоритетное право россиян на первоочередное трудоустройство. «Целью закона провозглашено ускоренное развитие Дальнего Востока России, — напомнил общественник. — Однако вместо развития мы рискуем получить обратный эффект: разорение Дальнего Востока, изгнание жителей России с мест проживания, разрушение хрупкой экологии Севера и агрессивное поглощение постоянного населения иностранцами».

Степан Петров подчёркивает, что негативному развитию событий способствуют заложенные в законе о ТОСЭР преференции её резидентам, в том числе создание «государства в государстве» в связи с введением особого правового режима работы территорий опережающего развития и осуществлением полномочий органов государственной власти специальными подразделениями. Общественник также не считает правильным предоставление инфраструктуры ТОСЭР для иностранных резидентов за счёт бюджетных средств, а также создание условий для изъятия биологических (лесных и рыбных) ресурсов и нарушения экологических норм.

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Кроме того, нелогичным с точки зрения эксперта являются освобождение иностранных товаров от таможенных платежей и мер нетарифного регулирования в ущерб российскому производителю, привлечение иностранной рабочей силы без разрешений и квот, а также льготное налогообложение и компенсация выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов за счет межбюджетных трансфертов.

«Таким образом, предоставляются особые благоприятные условия для иностранных резидентов в нарушение первоочередной реализации конституционных прав граждан России и социальных обязательств государства», — подытожил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2025 года на обеспечение инфраструктурой крупнейших проектов, реализующихся на территориях опережающего развития Дальнего Востока, из бюджета РФ намерены потратить 180 млрд рублей. Решение о выделении этих средств уже принято правительством, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев на втором Восточном экономическом форуме.

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