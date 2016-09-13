Киев, 13 сентября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Украинское руководство готово провести переговоры с российскими властями на тему долга по облигациям в $3,075 млрд. Такая информация поступила от министра финансов Украины Александра Данилюка, сообщает агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата по счетам

«Украина открыта к соглашению во внесудебном порядке при соблюдении условий», — говорится в сообщении.

При этом Данилюк подчеркнул, что Киев уверен «в своей правовой позиции». Украина готовится к судебному процессу по долгу, запланированному на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 марта, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва будет выступать против очередного транша МВФ для Украины, потому что не соблюдены правила предоставления финансовой помощи: Киев не выполнил все условия для получения очередного транша кредита. При этом Россия не получила официального обращения от украинской стороны о начале процесса переговоров, о начале процесса реструктуризации долга.Читайте также: Россия против предоставления транша МВФ Украине — Силуанов

По словам Силуанова, Москва в январе 2017 года будет отстаивать свои интересы по долгу Украины в судебном порядке: уже подан иск в суд. Аргументов у российской стороны достаточно. Тем не менее российская сторона готова на досудебные договоренности с Киевом при условии, что предложения украинской стороны будут существенно отличаться от тех предложений, на которые были согласны коммерческие кредиторы.

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