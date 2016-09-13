Токио, 13 сентября, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Столетнее население Японии увеличилось на 4 124 человека, по сравнению с численностью в 2015 году, и достигло рекордного показателя в 65 692 человека, заявило Министерство благосостояния, сообщает 13 сентября The Mainichi.

japan-his.ru Долгожители Японии

Количество женщин среди 65 692 столетних жителей Японии составляет 87.6%. Численность мужчин-долгожителей составляла в 2015 году 8167 человек, а в 2016 году количество мужчин, достигших столетнего возраста, увеличилось на 327 человек. В 2016 году количество женщин-долгожителей, которое ранее составляло 57 525 человек, увеличилось на 3 797 женщин.

Численность долгожителей в Японии постоянно растет, начиная с 1971 года. Министерство труда и социального обеспечения указывает, что улучшение медицинского обслуживания населения способствовало увеличению продолжительности жизни.